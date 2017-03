Phát hiện thi thể trung tá công an nổi trên sông

Người dân cùng Công an huyện Quỳnh Lưu đã vớt, đưa thi thể ông Sinh lên bờ và báo với gia đình.

Sau khi nhận tin báo, gia đình đã xin không mổ khám nghiệm tử thi và đưa thi thể ông Sinh về quê nhà an táng. Người trong gia đình cho biết vào ngày 30-7, ông Sinh tranh thủ ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật về thăm quê ở xã Quỳnh Thiện (Quỳnh Lưu). Nhưng sau đó người thân không thấy ông Sinh về thăm và điện thoại cũng không liên lạc được.

Hiện cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu cùng cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Sinh. Được biết, vợ của ông Sinh là chị Nguyễn Thị Lan cũng là cán bộ công an đang công tác tại Trại giam số 3.

ĐẮC LAM - ĐÀO BÌNH