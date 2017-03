Phát hiện "tổ chức" lừa đảo nông dân

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C14B) Bộ Công an hiện đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Phú (Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải Ngọc có trụ sở ở Định Quán, Đồng Nai), Trịnh Đắc Sinh (ở Tân Phú, Đồng Nai) và Dương Văn Xuân (trú tại Bình Long, Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới ra tù đã lừa đảo

Trước đó, ngày 26-3, từ đơn tố cáo của người dân, trinh sát C14B đã bắt quả tang một người tên Lăng đang nhận 1.500 USD để làm “thủ tục du học” cho con bà D. ở Di Linh, Lâm Đồng. Theo đơn tố cáo, Lăng còn trực tiếp cùng Sinh và Phú đến Bình Phước để thu mua sắn lát khô với giá cao với điều kiện chủ hàng phải giao hàng tại TP.HCM. Trong lúc giao dịch, Lăng tự giới thiệu mình là “thiếu tá Công an quận 1” còn Sinh, Phú là giám đốc. Nhóm này còn tuyên bố có đường dây “chạy” du học, xuất khẩu lao động với giá cực mềm là 2.000 USD, nếu ai có nhu cầu cứ đăng ký.

Tin tưởng, nhiều nông dân đã bán cho Sinh, Phú hàng tấn sắn lát khô với số tiền hàng tỉ đồng. Ban đầu cả hai còn trả tiền sòng phẳng, đến các chuyến sau thì hàng mua nhiều hơn nhưng không trả đồng nào. Số hàng chiếm đoạt được Sinh cùng Phú mang bán lại với giá thấp hơn lấy tiền bỏ túi.

Qua xác minh ban đầu, Sinh từng thụ án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mới ra tù vào tháng 12-2009.

Dương Văn Xuân - một mắt xích trong đường dây lừa đảo.

Trong đường dây này, Dương Văn Xuân với nhiệm vụ đi thu tiền và giao nhận hàng cũng là một mắt xích quan trọng. Xuân từng bị phạt ba năm tù về tội tàng trữ, sử dụng ma túy. Trong thời gian đi tù thụ án, Xuân ở chung buồng giam với Sinh. Ra tù, cả hai bắt tay nhau cùng lừa đảo. Đến nay đã có sáu nạn nhân ở các tỉnh Cần Thơ, Bình Phước, Lâm Đồng đến C14B tố cáo bị nhóm Sinh, Phú, Xuân chiếm đoạt khoảng 5 tỉ đồng tiền hàng.

Một đại úy công an có liên quan

Sinh khai người “giúp đỡ” là Trịnh Văn Lăng, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) - Công an TP.HCM với cấp hàm đại úy. Chính Đại úy Lăng làm giấy CMND cho Sinh và giới thiệu Sinh vào làm phó giám đốc Công ty Tống Thị (quận 1). Nhờ vỏ bọc này, Sinh cấu kết với Phú đi lừa nông dân ở các tỉnh.

Ngày 14-1, một số nạn nhân đã phát hiện Sinh đang lẩn trốn tại khách sạn nên báo Công an quận Thủ Đức (TP.HCM). Lúc này, Trịnh Văn Thế (em họ Lăng) đi cùng Sinh chạy thoát về khách sạn đập tủ lấy 650 triệu đồng (là tiền có được nhờ lừa đảo) mang đi phi tang. Sau đó, biết công an đang truy xét, Thế nhờ người mang số tiền này đến Công an quận Thủ Đức giao nộp. Sinh bị tạm giữ vài ngày được thả ra và tiếp tục lừa đảo cho đến khi bị C14B bắt giữ.

Khi được C14B mời về làm việc, Đại úy Lăng thừa nhận đã vài lần cùng Sinh đến kho hàng Trường Thọ (Thủ Đức) nhận tiền bán sắn lát khô rồi chuyển giao cho Phú. Việc nhận tiền “làm thủ tục du học” là cũng nhận giùm Sinh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng PC13 - Công an TP.HCM, chưa thể xác định Đại úy Lăng có vi phạm pháp luật hay không. Mọi việc còn chờ cơ quan điều tra làm rõ.

