Phát hiện va li tiền bỏ rơi cạnh quốc lộ 1A

Được biết các công nhân của Tập đoàn Rạng Đông (đơn vị thi công khu dân cư Bắc Xuân An) khi dùng xe múc đào mương thoát nước bên lề đường thì phát hiện số tiền trên. Một nhân chứng cho biết số tiền cực lớn trên nằm trong một va li và bị xe múc đào lên làm vỡ ra nên mới phát hiện. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho biết số tiền trong một bao vải màu đen, có một thanh niên ôm cả bó tiền loại 500.000 đồng vào quán cà phê bên cạnh dùng nước rửa đất cát dính trong tiền rồi lên xe bỏ đi.

Tiền vừa đào bới được và nơi phát hiện. Ảnh: PN

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, vãn hồi trật tự. Qua lời khai của tài xế xe múc, công an xác định địa điểm phát hiện tiền rơi và đã cho xe múc tiến hành quần nát khu vực này. Tuy nhiên, số tiền nhặt được chỉ 1,5 triệu đồng. Một người dân địa phương nhặt được 200.000 đồng đã đến giao nộp cho Công an phường Xuân An vì nghi ngờ tiền giả. Hiện Công an TP Phan Thiết đang vận động những người nhặt được tiền đến giao nộp để giám định và làm rõ nguồn gốc số tiền trên.

PHƯƠNG NAM