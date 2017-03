Phát hiện và xử lý an toàn quả bom nặng 245 kg

Thông tin trên được Thượng tá Trần Văn Du, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên, cho biết vào ngày 8/7. Theo đó, sau khi phát hiện quả bom, gia đình ông Quý đã nhanh chóng báo cáo các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện lên kế hoạch phá bom an toàn. Lực lượng công binh đã được khẩn trương điều đến địa bàn tiến hành công tác di tản dân cư cách nơi phát hiện bom mìn bán kính 4km để đảm bảo an toàn. Đến 18h ngày 8/7/2011, quả bom đã được đưa về địa điểm cho nổ an toàn.

Trước đây, trên địa bàn huyện Hàm Yên cũng đã phát hiện nhiều bom, mìn do chiến tranh còn sót lại, nhưng chủ yếu là bom bi, lựu đạn có trọng lượng nhỏ. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Hàm Yên phát hiện có bom với trọng lượng lớn. Cũng theo Thượng tá Du, địa điểm phát hiện quả bom trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nơi “hứng” nhiều bom đạn của đế quốc Mỹ, vì đây là điểm giao thông huyết mạch quốc lộ 2.

Để tránh những thiệt hại đáng tiếc do bom, mìn gây ra, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, khi phát hiện thấy bom, mìn cần kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng để có phương án xử lý an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ công binh rà phá bom, mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý.

Theo TTXVN/Dân trí