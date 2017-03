Phát hiện vết nứt ngang núi sát khu dân cư

Điều đáng lo ngại là mỗi ngày vết nứt càng có xu hướng mở rộng hơn, dễ gây nguy cơ dẫn tới sạt lở đất và lũ bùn khi có mưa lớn. Theo đánh giá của người dân địa phương, cung sạt lở ở vị trí có địa hình độ dốc lớn, địa chất đất đá phong hóa, độ kết dính kém nên có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.



Thôn Làng Mò nằm cách trung tâm xã Bản Cái hơn 10km, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Cả thôn có 18 hộ với hơn 100 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Dao. Đặc biệt, phía dưới chân núi còn có 1 phân hiệu trường tiểu học và mầm non với khoảng trên 50 học sinh. Hiện trong tổng số 18 hộ dân của thôn đã có 4 hộ di chuyển về nơi ở mới, các hộ còn lại do chưa bố trí được mặt bằng nên vẫn đang chờ đợi. Nhiều hôm mưa lớn, người dân không dám trú ngụ ở trong nhà mà phải đi sơ tán vì sợ đất đá sạt lở.



Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, sau khi được người dân thông báo có vết nứt ngang núi, huyện đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra thực tế và chỉ đạo các ngành chức năng xử lý; đồng thời xây dựng phương án di chuyển các hộ dân về nơi ở mới an toàn theo cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.



Theo Lục Văn Toán (Báo Tin tức)