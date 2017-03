Phát hiện vụ chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 34 ngân hàng

Các đối tượng trong vụ việc trên là nhóm người Việt Nam và Trung Quốc, chỉ trong 11 ngày đầu tháng 7 đã thực hiện 1.500 lượt giao dịch mua hàng bằng thẻ thanh toán giả để chiếm đoạt tiền 15,089 tỉ đồng. Vụ việc bị phát hiện khi Ngân hàng Quân đội (MB) nhận được yêu cầu kiểm tra dừng thanh toán của Tổ chức Thẻ quốc tế AG và khiếu nại của 40 chủ thẻ bị mất tiền trong tài khoản. Trung tá Ngô Minh An, Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội, cho biết: Thủ đoạn nhóm tội phạm dùng là mang phôi thẻ từ nước ngoài vào Việt Nam, lấy cắp thông tin khách hàng, in thẻ tại Việt Nam rồi dùng thẻ giả thanh toán tại các máy chấp nhận thẻ của Ngân hàng MB.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã bắt được bảy đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Malaysia nhập cảnh Việt Nam, dùng thẻ tín dụng giả mua hàng có giá trị rồi bán lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

TAT (Theo VTV)