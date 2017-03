Phát hiện vụ vận chuyển 15,5kg rắn hổ mang

8h30 sáng qua (5-5), Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng 3 - Cục Cảnh sát Môi trường kiểm tra xe ôtô BKS: 30F-3244 do lái xe Nguyễn Phi Toàn, SN 1979, ở Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên điều khiển tại khu vực phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 3 bao tải đựng rắn hổ mang, trong đó có một bao tải đựng 1 cá thể rắn hổ mang chúa có trọng lượng 5kg. 2 bao tải còn lại chứa 16 cá thể rắn hổ mang thường có trọng lượng 10,5 kg. Qua khai thác, cơ quan công an được biết số cá thể rắn hổ mang trên của Đặng Văn Chính, SN 1979, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tại cơ quan công an, ông Chính khai đã thu mua số rắn hổ mang rồi thuê Toàn chở đến khu vực Trung Hòa - Nhân Chính để tìm mối tiêu thụ. Khi xe đến phố Ngụy Như Kon Tum đã bị Công an quận Thanh Xuân và Phòng 3 - Cục Cảnh sát Môi trường phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm, tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hà Trang (ANTĐ)