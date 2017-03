Phát hiện xác một ngư dân trên biển

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 14-5, hai tàu cá mang số hiệu QNa-03510 và QNa-03168 do ông Đỗ Tình và Đỗ Phụ làm thuyền trưởng hành nghề cách đảo Cù Lao Chàm gần 40 hải lý. Đôi tàu này cào trúng một vật rất nặng khiến tàu không thể di chuyển được.

Hai người này đã gọi thêm hai tàu QNa-02421và QNa-02103 do ông Lê Nhàn và Phạm Đài làm thuyền trưởng cùng hỗ trợ. Sau 3 giờ trục vớt thì phát hiện vật nặng là một chiếc thuyền thúng máy cùng một xác ngư dân. Các tàu này lập tức báo về Đồn biên phòng 260 và lai dắt thuyền thúng vừa trục vớt được vào bờ. Qua xác minh, ngư dân thiệt mạng là anh Trần Minh Hùng (phường Cẩm An, TP Hội An).

LÊ PHI