Phát hiện xác phụ nữ trôi sông

Ngay sau đó vụ việc được báo với cơ quan Công an quận 5. Hiện trường công an ghi nhận nạn nhân là nữ (hiện chưa rõ danh tính) độ tuổi khoảng 30-40, mặc đồ trắng, trên người không có thương tích. Tử thi đang bốc mùi hôi thối, cơ quan công an nhận định nạn nhân đã tử vong trong nhiều ngày trước. Vụ phát hiện xác chết trôi sông làm hàng ngàn người hiếu kỳ bu quanh làm cho tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng đến gần 9 giờ sáng với sự tích cực của cán bộ CSGT thuộc đội Nam Sài Gòn thì hiện trường mới giải tỏa. Hiện Công an quận 5 đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như xác định tung tích của nạn nhân trên.

TUYẾT KHUÊ