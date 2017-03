Phát tờ rơi tìm con đi lạc, mẹ bị điện thoại ... đùa giỡn!

Người già cũng đi lạc Tối 30-11, sau khi ăn đám cưới và uống rượu ở nhà người quen ở Nghệ An, ông Tạ Quang Toàn (sinh năm 1957, trú ở phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) đi dọc theo quốc lộ 1A để tìm đường về nhà người quen nhưng không nhớ đường để về, cũng không nhớ rõ địa chỉ nhà người quen vừa mới ăn cưới. Ngay cả điện thoại ông cũng không nhớ số của ai, CMND cũng không mang theo. Ông đi bộ tới địa phận xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì người đói lả, ngồi bệt xuống đường để mong được giúp đỡ. Trên đường tuần tra, tổ tuần tra Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện và đưa ông Toàn về trạm. Trên đường đi tìm ông Toàn, nhận thông tin từ người dân, người nhà của ông Toàn đã đến Trạm CSGT Diễn Châu đón về nhà người quen rồi bắt xe cho ông trở về nhà ở Thái Nguyên.