Phê bình ba cảnh sát để kẻ mua bán ma túy tự tử

(PL)- Ngày 21-11, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) xác nhận ba cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý công an huyện vừa bị giám đốc công an tỉnh phê bình rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng.

Chiều 5-8, Võ Xuân Nghĩa (ngụ khu phố 9, thị trấn Bến Lức) bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy. Lúc đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai, ba cán bộ trên (đội trưởng, đội phó và cán bộ) đã mất cảnh giác, để Nghĩa nhảy từ lầu một xuống đất, chết sau khi đưa đi cấp cứu. Sau vụ việc này, gia đình Nghĩa đã gửi đơn yêu cầu công an huyện bồi thường công nuôi dạy con và các khoản khác gần 70 triệu đồng nhưng chưa được hồi âm. A.LONG