Phê bình thiếu tá CSGT đòi nợ hotgirl

Ngoài ra, gia đình Thiếu tá Anh kéo đến nhà đe dọa, xúc phạm gia đình cô L.” - ngày 10-11, một nguồn tin từ Công an TP Phan Thiết cho biết. Theo đó, Thiếu tá Anh bị phê bình trước toàn đơn vị. Hồ sơ vụ việc cũng được báo cáo lên Hội đồng Kỷ luật Công an TP Phan Thiết.

Ngày 10-11, trao đổi qua điện thoại với PV, cô L. cho biết đại diện Công an TP Phan Thiết vừa gọi điện thoại sang Singapore hỏi cô có đồng ý với thông báo của Công an TP Phan Thiết hay không. Vị này cũng cho biết tới đây sẽ kỷ luật Thiếu tá Anh. Tuy nhiên, cô L. cho hay mình chưa đồng ý với thông báo đó và sẽ khởi kiện ra tòa. “Cơ quan công an nên điều tra những người đi cùng bà H. (vợ Thiếu tá Anh) đến nhà cha mẹ tôi để đòi nợ, la hét có thực sự là người nhà Thiếu tá Anh hay chỉ là những người đòi nợ thuê” - cô L. đề nghị.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 10-11 thông tin, Công an TP Phan Thiết vừa có thông báo giải quyết đơn tố cáo của cô NTL. Trong đơn, cô L. cho rằng Thiếu tá Anh đã bịa đặt có cho cô mượn gần 1 tỉ đồng. Vợ Thiếu tá Anh đã nhiều lần kéo người đến nhà cha mẹ cô ở Phan Thiết đe dọa. Công an TP Phan Thiết sau khi kiểm tra đã yêu cầu Thiếu tá Anh phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong sự việc này. Thiếu tá Anh phải vận động người thân chấm dứt ngay việc đòi nợ nói trên.