Phi công Kim Tae Hun giả mạo giấy tờ

Máy bay của Vietnam Airlines - Ảnh: Lê Nam

Theo giải trình của đối tác cung ứng phi công là Công ty Direct Personnel International (DPI) tại buổi làm việc với VNA, DPI đã kiểm tra và được bộ phận khai thác của Hãng hàng không Batavia xác nhận về tính xác thực (thông qua gọi điện thoại) về văn bản xác nhận giờ bay của phi công Kim.



Sau khi VNA yêu cầu báo cáo về trường hợp phi công Kim, DPI đã giao dịch bằng điện thoại đến bộ phận khai thác của Hãng hàng không Batavia theo số điện thoại trước đây thì bị từ chối cung cấp thông tin.



Theo kết quả giao dịch bằng email với bộ phận trên, DPI được trả lời là Batavia không còn lưu giữ hồ sơ của phi công Kim.

Thông báo rộng rãi cho các cơ quan hàng không nước ngoài

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Batavia Air (hãng hàng không của Indonesia, nơi ông Kim làm việc trước khi về Vietnam Airlines - VNA) đã xác nhận giấy tờ, tài liệu chứng minh số giờ bay trên máy bay A320 của phi công Kim 680 giờ là giả.Ông Elly Simanujuntak - giám đốc quan hệ công chúng của Batavia - khẳng định hãng này chưa bao giờ ban hành xác nhận về thời gian bay cho phi công Kim Tae Hun, lái phụ trên tàu bay A320; Kim Tae Hun chỉ có một khóa huấn luyện buồng lái giả định A320 tại Batavia; bay lái phụ trên tàu bay B737, với số giờ bay gần 200 giờ cho Batavia; chưa bao giờ bay trên tàu bay A320 cho Batavia (các thư xác nhận trước đây đã bị làm giả) .Cục Hàng không cũng cho rằng các cơ quan, tổ chức liên quan đã kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ, tài liệu của phi công Kim Tae Hun, nhưng do phi công Kim đã giả mạo giấy tờ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đã không phát hiện được.Trước khi tuyển dụng ông Kim Tae Hun, VNA đã thực hiện huấn luyện chuyển đổi nhà khai thác lần đầu đối với Kim Tae Hun theo đúng quy định (2 ngày huấn luyện mặt đất; 2 bài huấn luyện trên buồng lái giả định (SIM); huấn luyện kỹ năng đường bay với tối thiểu 4 chặng bay; kiểm tra tối thiểu 2 chặng bay… ).Ông Kim Tae Hun cũng được Cục Hàng không VN cấp bằng lái phi công vận tải hàng không (ATPL) loại A320 trên cơ sở công nhận bằng ATPL loại A320 do Cục Hàng không Indonesia cấp theo đúng quy định. Nhưng hành vi lừa đảo của ông Kim dẫn đến hai vi phạm: ông Kim không có đủ giờ bay tích lũy trên tàu bay A320 theo quy định (100 giờ hoặc 40 chặng bay có người kèm) để được làm nhiệm vụ bay khai thác thương mại; không tuân thủ chính sách về thuê phi công nước ngoài theo quy định của VNA (phi công nước ngoài chuyển đổi nhà khai thác phải có giờ bay tích lũy trên loại tàu bay đó tối thiểu 500 giờ).Bên cạnh đó, kết luận của Cục Hàng không cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của VNA trong tuyển dụng phi công như: chưa đi sâu đánh giá việc tuyển chọn phi công nước ngoài; Ban an toàn chất lượng và an ninh của VNA không tham gia việc kiểm tra hồ sơ đầu vào của phi công nước ngoài khi tuyển dụng; việc tuyển dụng phi công nước ngoài từ các đối tác (công ty môi giới) đã có hợp đồng hỗ trợ khai thác chỉ theo một hình thức thuê gấp (chỉ thông qua một công ty môi giới) là chưa phù hợp.Trong khi đó, hợp đồng hỗ trợ khai thác với công ty môi giới còn thiếu quy định về trách nhiệm của đối tác trong việc đảm bảo tính pháp lý, tính xác thực đối với giấy tờ, tài liệu liên quan trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của phi công nước ngoài.Lãnh đạo Cục Hàng không yêu cầu VNA tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong việc tuyển dụng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về tuyển dụng, sử dụng phi công nước ngoài bảo đảm quản lý chặt chẽ, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc tuyển chọn, sử dụng phi công; giảm tối thiểu hình thức thuê gấp; bổ sung các điều khoản trách nhiệm của đối tác về bảo đảm tính pháp lý, xác thực của giấy tờ, tài liệu liên quan đến phi công nước ngoài.Yêu cầu Phòng tiêu chuẩn an toàn bay (Cục Hàng không) rà soát trình tự, thủ tục cấp giấy phép và năng định lái máy bay cho phi công nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ của phi công thuê nước ngoài.Cục Hàng không đề nghị Phòng tiêu chuẩn an toàn bay của cục này thông báo rộng rãi về trường hợp lừa đảo của ông Kim Tae Hun cho các nhà chức trách hàng không nước ngoài và tiếp tục làm việc với Cục Hàng không Indonesia về hồ sơ của ông Kim.Phi công Kim Tae Hun là người đã điều khiển máy bay A321 của VNA mất ổn định khi hạ cánh xuống sân bay Gimhae (Pusan, Hàn Quốc) vào tháng 4-2011. Chuyến bay hạ cánh thành công khi được cơ trưởng người Việt điều khiển tiếp cận hạ cánh lần thứ hai.Nghi vấn ông Kim khai man giờ bay thực tế của mình với loại tàu bay Airbus A 320 (cùng dòng với A 321) được báo chí Hàn Quốc nêu ra và Cục HKVN đã tiến hành điều tra sự việc.Vào tháng 8-2011, ông Kim đã tự ý bỏ việc ở VNA khi được hãng này yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan để chứng minh số giờ bay thực tế. Hiện ông Kim đang lái máy bay ATR 72 cho Hãng hàng không Lao Airlines.Sau khi ông Kim tự ý bỏ việc, VNA đã thông báo cho đối tác cung ứng phi công là Công ty Direct Personnel International (DPI) về sự việc và xử phạt vi phạm hợp đồng đối với DPI trên 8.000 USD.