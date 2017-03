Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-6 đã phản ánh việc ông Thủy phải nhiều lần đến công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận 10 triệu đồng do con ông bị tai nạn giao thông tử vong. Lý do phía công ty bảo hiểm đưa ra là phải đợi lấy hồ sơ vụ tai nạn từ công an rồi mới giải quyết bồi thường.

H.NHI