Philippines triệu tập 122 ngư dân Việt Nam

Bị đối tác lừa? Liên quan đến vụ 122 ngư dân bị bắt ở Philippines, ngày 3.8, PV đã nhận được tờ tường trình của ông Phan Văn Thoại, Giám đốc Công ty Long Hải Long. Ông Thoại cho biết ngày 12.1.2011, ông đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho một đối tác ở Philippines - Tập đoàn Premiere International Interfishing Corporation (văn phòng đặt tại tỉnh Palawan, do ông Kho Tho Min làm đại diện), để lo mọi thủ tục cho hoạt động khai thác nghề cá cho 7 chiếc tàu đánh cá của tỉnh Bình Thuận. Ngày 10.5.2011, ông Thoại sang Philippines để nhận một số giấy tờ liên quan đến việc cho 7 chiếc tàu đánh cá được sang nước bạn đánh bắt cá. Sau đó, ông đã chuyển số giấy tờ này và thông báo cho các chủ tàu và hẹn ngày xuất phát cho 7 chiếc tàu đánh cá VN sang

Philippines là ngày 16.5.2011. Theo kế hoạch, 7 chiếc tàu đánh cá sẽ dừng lại khu vực quần đảo Trường Sa từ vài ngày, trước khi đến Philippines và được đón bởi đại diện của đối tác tại Philippines vào khoảng 2-4 giờ chiều ngày 30.5.2011. Tuy nhiên, khi 7 chiếc tàu vào lãnh hải của Philippines lúc 9 giờ sáng ngày 30.5.2011 thì bị hải quân Philippines tạm giữ. Các thuyền trưởng đã trình ra những giấy tờ đã được phía đối tác cung cấp, song phía hải quân Philippines đều cho rằng giấy tờ này không hợp lệ và các tàu và thuyền viên VN bị bắt giữ vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Việc bắt giữ này đã làm cho 122 thuyền viên vô cùng hoang mang. Sau khi nhận được tin, ông Thoại cho biết đã thông báo ngay vụ việc cho phía đối tác và được họ trấn an rằng sẽ can thiệp để trả tự do cho các thuyền viên. Thế nhưng, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, vụ việc chẳng có gì sáng sủa, 115 thuyền viên đang bị tạm giam tại nhà tù tỉnh Palawan (7 thuyền trưởng được ông Thoại nộp tiền nên được tại ngoại để trông nom tàu). Chiều 3.8, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Thoại khẳng định trong vụ việc này ông cũng chỉ là nạn nhân bởi sự bội tín của phía đối tác Philippines. Ông cho biết trong 2 ngày qua (2 và 3.8) đã bay sang Manila để nhờ Đại sứ quán VN tại Philippines giúp đỡ cho các thuyền viên VN sớm được thả ra. Ông Thoại nói rằng theo đề nghị của cán bộ Đại sứ quán VN tại Philippines, ông sẽ tìm hiểu thêm sự thật trước khi tố cáo phía đối tác Philippines với chính quyền sở tại. “Trong hợp đồng này, tôi chỉ được hưởng huê hồng 1.000 USD cho mỗi chiếc tàu VN đưa sang đây đánh bắt cá. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã bỏ tiền túi chi phí cho vụ việc này lên đến 30.000 USD. Mong mọi người hiểu rằng tôi không lừa gạt ai và mong muốn giải quyết sớm vụ việc”, ông Thoại nói. Minh Nam