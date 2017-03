Phó CA phường bị xem xét trách nhiệm

Ngày 13-10, theo nguồn tin riêng của báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm đình chỉ chức vụ phó trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh đối với Trung tá Phạm Hoài Châu để chờ tổ chức xem xét hình thức kỷ luật.

Được biết Trung tá Châu đang bị xem xét về mặt trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm. “Trung tá Châu là phó trưởng công an phường - phụ trách hình sự nhưng lại buông lỏng, để tệ nạn mại dâm trá hình, cờ bạc tồn tại. Đặc biệt trong chuyên án bắt băng nhóm Tý “điên” hoạt động theo kiểu tội phạm có tổ chức tại Bến xe Miền Đông (chuyên án do Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an thành lập và triệt phá vào ngày 21-3-2013), có biểu hiệu cho thấy Trung tá Châu có mối quan hệ xã hội với Nguyễn Trọng Ngôn (tự Tý “điên”, 39 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh). Cụ thể, Trung tá Châu có gặp gỡ, giao lưu với Tý “điên”, chiếc mô tô Tý “điên” sử dụng đi lại nguyên là xe do Trung tá Châu chuyển nhượng lại” - một cán bộ trong Ban Chỉ huy Công an phường 26 cho biết.

Công an phường 26, quận Bình Thạnh đang kiểm tra một tiệm hớt tóc bị phản ánh xảy ra tệ nạn xã hội (ảnh trái). Nguyễn Trọng Ngôn (Tý “điên”), nghi can cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại Bến xe Miền Đông khi bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, băng nhóm Tý “điên” chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đâm thuê chém mướn, gây ra hàng chục vụ đánh, chém người gây thương tích. Băng nhóm Tý “điên” hoạt động dưới vỏ bọc là nhân viên của nhà xe An Sinh, đã làm mưa làm gió tại Bến xe Miền Đông nhiều năm liền. Nhiều nạn nhân đã đến Bộ Công an - phía Nam tố cáo (trong đó có trường hợp nạn nhân bị tỉ lệ thương tích 58%). Bộ Công an xác định từ năm 2010 đến khi bị bắt, băng Tý “điên” đã gây ra bảy vụ án nghiêm trọng. Đến nay đã có 10 bị can trong nhóm Tý “điên” bị khởi tố, vụ án vẫn tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Sau khi triệt phá băng nhóm Tý “điên”, Bộ Công an đã chuyển giao hồ sơ cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ công an có liên quan, có dấu hiệu bảo kê. Trên cơ sở đó, Công an quận Bình Thạnh đã đề xuất hình thức kỷ luật đối với Trung tá Châu, một cán bộ hình sự phường 26, một cảnh sát khu vực phường 26 và cán bộ hình sự quận phụ trách địa bàn.

Trước đó, người dân địa phương cùng báo chí liên tiếp phản ánh tình trạng tệ nạn mại dâm trá hình tại quận Bình Thạnh, trong đó rất nhiều cơ sở lớn, hoạt động rầm rộ tại phường 26, quận Bình Thạnh. Cụ thể vào đầu tháng 6-2013, một số tờ báo tại TP.HCM đăng tải loạt phóng sự “Bí ẩn bên trong những tiệm hớt tóc không dao kéo” phản ánh nạn kích dục, mại dâm trá hình tại các tiệm hớt tóc tập trung tại đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26). Cạnh đó, loạt bài phản ánh về tệ nạn mại dâm xảy ra tại các quán ăn, nhà hàng hoạt động rầm rộ tại nhiều phường của quận Bình Thạnh, nhiều nhất là trên địa bàn phường 26.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền quận Bình Thạnh kiểm điểm trách nhiệm. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã yêu cầu UBND quận Bình Thạnh nghiêm túc tổ chức kiểm điểm. Qua đó đã có 10 tập thể, hơn 40 cá nhân bị kiểm điểm, trong đó Trung tá Phạm Hoài Châu bị tạm đình chỉ chức vụ, chờ xem xét hình thức kỷ luật.

NHÓM PV