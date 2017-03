Phó chánh án TAND tỉnh Nghệ An bị “khủng bố”

(PL)- Ngày 14-12, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ “khủng bố” ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An.

Lúc 13 giờ 30 ngày 13-12, ông Lam lái xe ôtô con đến TAND tỉnh Nghệ An để họp chuẩn bị xét xử một số vụ án được cho là phức tạp. Khi ông Lam vừa bước ra khỏi xe (đậu trong sân TAND tỉnh Nghệ An) thì có hai đối tượng ném hai viên gạch (bọc trong bao nylon) lên xe ông. Hai đối tượng lên xe máy trốn chạy nên bảo vệ tòa án không đuổi bắt kịp. Vụ ném gạch làm xe ôtô bị móp phía trên mui và sau xe. Trước đó, một số kẻ cũng đã hai lần ném chai lọ vào nhà ông Lam (phường Lê Lợi, TP Vinh). Xe ôtô của ông Trần Nhật Lam đậu trong sân TAND tỉnh Nghệ An bị ném gạch. Ảnh: Đ.LAM Nhận định ban đầu của tòa án, có thể việc “khủng bố” là để uy hiếp tinh thần phó chánh án. “Việc “khủng bố” không làm tôi lung lay tinh thần. Khi xét xử, tôi phải làm, xử nghiêm theo luật đã định” - ông Lam nói. ĐẮC LAM