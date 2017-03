Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện chém người

Sáng 7-8, đoàn công tác của TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đến đo đạc ranh giới đất đang tranh chấp giữa gia đình ông Phạm Linh Vũ (Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè) với gia đình ông Huỳnh Văn Sấm tại tổ 21, khu 3, thị trấn Cái Bè, thì xảy ra việc đánh, chém người.

Theo các nhân chứng, trong lúc đo đạc hai bên gia đình có cãi nhau về ranh giới đất. Đến khi đoàn công tác chuẩn bị lập biên bản đo đạc thì bất ngờ con ông Vũ tên là Phạm Linh Quốc cầm ghế xông vào đánh người con gái của ông Sấm ngã ra đất. Khi bà này định phản ứng thì ông Vũ xông vào ôm chặt bà cho Quốc tiếp tục đánh, đá. Nghe tiếng tri hô, Công an thị trấn Cái Bè ở cạnh đó đến can thiệp. Sau đó Quốc cầm mã tấu định chém bà này liền bị công an thị trấn thu giữ hung khí.

Nạn nhân Huỳnh Thanh Danh bị phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Cái Bè chém trọng thương phải chuyển về BV Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: HÙNG ANH

Xảy ra sự cố nên công an thị trấn mời các bên về trụ sở giải quyết. Khi đến trước cổng UBND thị trấn Cái Bè, bất ngờ ông Vũ dùng dao yếm, còn các con, cháu ông Vũ dùng mũ bảo hiểm, gạch, bóng đèn néon tấn công nhóm người của gia đình ông Sấm.

Tường trình của các nạn nhân nêu rõ: ông Vũ trực tiếp cầm dao yếm chém vào trán anh Huỳnh Thanh Danh (cháu ông Sấm). Anh còn bị các con cháu ông Vũ dùng bóng đèn, gạch đập vào đầu nên ngất xỉu. Một người con của ông Sấm còn bị gia đình ông Vũ dùng gạch ống tấn công vào vùng đầu… Sự việc đã gây náo loạn cả khu vực và thu hút khá nhiều người hiếu kỳ. Sau đó các nạn nhân được đưa vào BV Đa khoa huyện Cái Bè cấp cứu, riêng anh Danh khó thở, mất nhiều máu nên đã được gia đình chuyển đến BV Đa khoa Tiền Giang.

Chiều 7-8 ông Võ Văn Đặng, Trưởng Công an thị trấn Cái Bè, xác nhận: Có việc ông Vũ và các con, cháu xô xát, đánh chém gây thương tích cho những người trong gia đình ông Sấm. Hiện công an thị trấn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc để xử lý.

Thẩm phán trong đoàn đo đạc đất, bà Hồ Thị Ánh Tuyết, cũng xác nhận vụ việc này. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với Trưởng Công an huyện Cái Bè để nắm thêm thông tin thì người này cho biết đang đi công tác…

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đây gia đình ông Vũ và gia đình ông Sấm tranh chấp lối đi. Sau đó ông Vũ xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp lấn chiếm lối đi và bị gia đình ông Sấm khiếu nại. Việc xây dựng nhà trái phép của ông Vũ đã bị Thanh tra Xây dựng Tiền Giang xử phạt hành chính và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè phê bình kiểm điểm. Trong lúc đang chờ tòa án giải quyết tranh chấp thì xảy ra vụ việc trên.

HÙNG ANH