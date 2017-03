Phó chủ tịch huyện say “quậy” trên đường

(PL)- Nguồn tin từ Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết chiều 8-10, công an nhận được tin báo có một quái xế trong tình trạng say khướt, lái ôtô biển số 29N-5542 lấn trái trên đường 32 (thôn Đình Quán, xã Phú Diễn), đòi “đấu đầu” với một xe buýt đi ngược chiều.

Người đi đường và lái xe buýt đề nghị ông này nhường đường cho xe buýt nhưng ông không chịu mà còn cự cãi với người đi đường. Sự việc diễn ra vào giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường suốt gần một tiếng đồng hồ. Khi lực lượng công an đến lập biên bản, ông không chấp hành yêu cầu của công an mà còn có lời lẽ xúc phạm. Công an xác định ông này là Lương Xuân Bình, hiện là phó chủ tịch UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội). Vị phó chủ tịch này đã được một nhân viên cấp dưới đưa về nhà. Chiều 9-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, thượng tá Trần Đức Long, Trưởng Công an huyện Từ Liêm, cho biết vụ việc đã được báo cáo lên Công an TP Hà Nội. Ý KIẾN BẠN ĐỌC Độc giả TÈO (e-mail: teo...@yahoo.com.vn): Nên cách chức ông này để làm gương. Ông ta vi phạm đủ nhiều điều bị cấm làm của một cán bộ, một đảng viên. Ông ta trở nên xấu xí trong mắt mọi người. Độc giả UNG VAN VIET (tỉnh Bình Thuận): Là phó chủ tịch huyện mà lái xe quậy như vậy thì không còn thể thống gì. Đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm để làm gương. Độc giả PHAM TRUNG AN (tỉnh Gia Lai): Đề nghị cắt chức ông ta. Độc giả NGUYEN HOA (quận Gò Vấp, TP.HCM): Đề nghị cắt chức để làm gương. Độc giả VU TAN TRUNG (quận Long Biên, Hà Nội): Phải xử lý nghiêm và thông báo cho toàn thành phố Hà Nội biết. Độc giả TRẦN VĂN KHAI (Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, e-mail: ...tranvankhai@yahoo.com): Đang triển khai học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà không thấm nhuần, theo tôi ông ta nên từ chức. T.TÚ