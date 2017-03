Phó chủ tịch nước gửi quà cho gia đình nạn nhân

(xã Nam Thành, huyện Yên Thành) sáng 1-4, làm 18 người chết. Quà và số tiền 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/gia đình có người chết đã được trao tận tay các gia đình.

Bà Hương cũng chuyển lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc của Phó Chủ tịch nước tới các gia đình trên. Theo UBND huyện Yên Thành, đến chiều 11-5, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ số tiền hơn 2,7 tỉ đồng giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong vụ sập mỏ đá. Sau khi khởi tố bị can đối với Phan Văn Chín (Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, chủ khai thác mỏ đá lèn Cờ), hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan.

ĐẮC LAM