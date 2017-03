Phó chủ tịch phường ra đường bắt cướp

Theo nhận xét của ông Đặng Vũ Dũng, Bí thư Đảng ủy phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM: “Anh Trần Tường Thụy - Phó Chủ tịch phường rất nhiệt tình trong công tác của địa phương. Đặc biệt rất “máu” trong phong trào phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự trị an”.

Tự mua xe máy để tuần tra

Anh Thụy năm nay 36 tuổi, làm phó chủ tịch phường phụ trách mảng thanh tra xây dựng và trật tự đô thị được hai năm. Đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn phường.

Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, cho biết anh Thụy thường cùng tuần đêm với anh em công an để nắm tình hình. Nhiều đêm anh Thụy tuần tra xong ngủ lại trụ sở công an phường rồi sáng mai làm việc luôn. Cái “máu” còn thể hiện ở chỗ anh bỏ ra gần 5 triệu đồng mua một xe máy rồi “độ” lại cho thật “ngon” để làm phương tiện tuần tra, truy đuổi đối tượng. Con “chiến mã” này anh Thụy để tại công an phường để mọi người sử dụng chung khi làm nhiệm vụ.

Anh Thụy bên chiếc xe “độ” để tuần tra, bắt tội phạm. Ảnh: LƯU NGUYỄN

Khi chúng tôi hỏi về việc tuần tra, bắt cướp giật, anh Thụy cười xòa: “Tôi thấy mình có sức trẻ, cần phải tham gia tích cực với công an phường, bảo vệ dân phố, góp phần bảo đảm trật tự trị an cho người dân địa phương”.

Mai phục bắt tội phạm

Mới đây, ngày 3-12, anh Thụy cùng với công an phường mai phục bắt được Lê Văn Nâu và Nguyễn Thị Huệ (đều có tiền sự, tiền án) khi cả hai cướp ví, điện thoại của người đi đường.

Trước đó, công an phường có báo cáo với anh Thụy về các nhóm chuyên móc túi, trấn lột tài sản của người đi đường quanh Công viên Hoàng Văn Thụ và các tuyến đường Phan Thúc Duyện, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Trường Sơn. Thủ đoạn của chúng là nếu ai dừng xe trên đường để nghe điện thoại hoặc “tè” bậy thì chúng sẽ tiếp cận, bất ngờ móc ví tiền, giật điện thoại. Nếu nạn nhân đuổi theo hoặc chống cự thì đồng bọn chúng xông ra cản địa, thậm chí hành hung cướp luôn xe máy.

Anh Thụy kể khi phát hiện Nâu và Huệ chuẩn bị “ăn hàng”, anh cùng tổ công tác bám theo quyết bắt nóng. Lúc này một thanh niên dừng xe trên đường Hoàng Văn Thụ thì Huệ áp tới bóp mạnh vào “chỗ hiểm” người này rồi nhanh tay móc ví (bên trong có 19,5 triệu đồng) nhảy lên xe để Nâu chở đi. Cả hai chạy về hướng anh Thụy đang mai phục. Lập tức, anh xông ra cản đầu xe Nâu. Do Nâu to khỏe nên giằng co với anh Thụy rất quyết liệt. Lúc này anh Hoàng Lê Thống Nhất - cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chạy xe ngang qua liền tông thẳng vào xe của Nâu khiến Nâu té. Anh Thụy cùng anh Nhất khống chế được Nâu và đuổi bắt luôn Huệ. Do tông xe khá mạnh vào hai kẻ cướp nên anh Nhất bị xây xát khắp người, còn xe máy hư hỏng nặng.

Công an phường 2 đã giao trả lại tài sản cho nạn nhân, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an quận xử lý. Ngoài ra, công an phường còn đề xuất hình thức khen thưởng, hỗ trợ anh Nhất chi phí thuốc men và sửa chữa xe.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai thí điểm chuyển hóa địa bàn phức tạp tại năm phường, xã gồm: phường 2 (quận Tân Bình), phường 25 (Bình Thạnh), phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân), phường Linh Trung (Thủ Đức) và xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh). Tại các phường, xã thí điểm sẽ thành lập ban chỉ đạo để điều hành toàn bộ lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… do bí thư phường, xã làm trưởng ban và chịu trách nhiệm. Qua một năm thực hiện, mô hình này đã phát huy được nhiều mặt tích cực. Sắp tới TP.HCM sẽ triển khai nhân rộng mô hình này ra nhiều phường, xã.

ÁI NHÂN