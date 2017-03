Phó chủ tịch xã bị vợ tố bạo hành

Trao đổi với chúng tôi, ông Long Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Mỹ B (Hòa Bình, Bạc Liêu), cho biết qua xác minh bước đầu lãnh đạo ghi nhận ý kiến phản ánh Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B Nguyễn Văn Lực thường xuyên đánh vợ con là có thật.

Bà Hồng vừa đi khám bệnh về vì bị ông Lực đánh. Ảnh: Thiên Phước

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng (46 tuổi) ngụ ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, gia đình bà trước đây rất hạnh phúc. Đứa con lớn của họ đã 25 tuổi và con nhỏ nhất cũng đã học lớp 6. Nhưng gần đây bà Hồng thường xuyên bị chồng đánh vì phản ứng khi phát hiện ông Lực quan hệ trên mức tình cảm với một phụ nữ cùng xóm. Con trai can ngăn cũng bị dính đòn cùng mẹ.

Nhiều lần mẹ con bà Hồng bị chồng đánh bằng những khúc gỗ to nên phải nhập viện điều trị. Khi nạn nhân với hàng xóm điện báo công an xã đến nơi thì vị phó chủ tịch bảo “đèn nhà ai nấy sáng”, chuyện gia đình ông để ông lo, không cần ai can dự.

Theo người đứng đầu Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B, ông Lực là Ủy viên thường vụ Đảng ủy xã, diện thuộc Huyện ủy Hòa Bình quản lý nên xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên để có biện pháp xử lý, kỷ luật ông Lực theo thẩm quyền.

Theo Thiên Phước (VNE)