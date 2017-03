Phó chủ tịch xã đột tử tại nhà riêng

UBND xã Tân Dân (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nơi ông Bùi Khắc Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã. Ảnh: HOÀNG SA

Cũng theo thông tin này cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14-8, người thân không thấy ông Minh thức dậy đi làm như mọi ngày nên đã mở cửa vào phòng đánh thức. Tuy nhiên khi vừa mở cửa, người nhà tá hỏa phát hiện ông Minh nằm ngửa trên giường bất động, hai tay, hay chân duỗi thẳng, da tím tái.

Ngay lập tức gia đình gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện huyện Tĩnh Gia chữa trị nhưng các y bác sĩ xác nhận nạn nhân đã bị tử vong trước đó. Theo cơ quan công an, ông Minh giữ chức phó chủ tịch xã Tân Dân từ nhiều năm nay và mắc bệnh tiền sử nhồi máu cơ tim.

Một nguyên nhân khác được cơ quan công an xác nhận, có thể do thời gian gần đây ông thường xuyên bị căng thẳng do áp lực công việc nhiều. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, các cấp ngành liên quan huyện Tĩnh Gia đã đến động viên, chia sẻ với gia đình sớm ổn định tinh thần.