Phó công an tố trưởng công an xã bảo kê trường gà

Theo tố cáo, thượng úy D. đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho các tụ điểm cờ bạc, đá gà ăn tiền. Trong đó có trường gà Dũng “bánh mì”.

Cụ thể là thượng úy D. phân công LTD, phó công an xã, phụ trách ấp Hòa Quí, xã Hòa Khánh. Khi phó công an xã phát hiện trường gà của Dũng “bánh mì” hoạt động ì xèo đã điện thoại xin ý kiến thượng úy D. cho lực lượng hỗ trợ truy bắt. Tuy nhiên, thượng úy D. chỉ kêu công an ấp dọa để trường gà giải tán chứ không truy bắt. Tiếp đến, vào ngày 9-3-2013, phó công an xã cùng một công an ấp phát hiện trường gà tiếp tục hoạt động nên điện thoại xin ý kiến thượng úy D. truy bắt thì thượng úy D. nói: Hôm nay ra ca trực rồi, đồng chí muốn làm gì thì làm. “Trong khi theo quy định của thượng úy D., việc gì cũng phải điện thoại xin ý kiến trưởng công an xã mới được làm” - đơn của phó công an xã LTD nêu.

Một góc của trường gà Hùng “xe ngựa” ở Cái Bè, Tiền Giang. Ảnh: DĐ

Ngoài ra, trong ca trực của mình, một phó công an khác tên T. phát hiện trường gà hoạt động bèn xin ý kiến thượng úy D. để triệt phá. Tuy nhiên, một lát sau thì thông tin này bị lộ. Sự việc này cũng đã báo cáo với chủ tịch UBND xã Hòa Khánh.

Đầu tháng 5-2013, báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài điều tra về các chợ đánh bạc tại huyện Cái Bè (Tiền Giang) vì trong địa bàn huyện này có gần 10 trường gà, sòng bạc lớn nhỏ, “sống tốt” qua nhiều năm… Sau khi báo đăng, nhiều ý kiến nghi ngờ rằng các trường gà, sòng bạc tồn tại là do công an làm ngơ. Giữa tháng 5-2013, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thừa nhận: “Công an có một phần trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này” và khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay (9-5-2013), chúng tôi chưa phát hiện cán bộ, công an nào có dính dáng tới các đối tượng cờ bạc”.

HOÀNG ANH