Phó công an xã bị truy sát

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-9, anh Tiến Dũng dừng xe ở gần chợ Hòa Khánh thì Trường bất ngờ lao xe đến dùng tay đấm thẳng vào mặt. Khi anh Dũng ngã xuống, nhiều nhân chứng thấy Trường cầm đá đập tới tấp vào đầu làm bể nón bảo hiểm, đập vào bụng, ngực, lưng của nạn nhân. Anh Dũng sau khi bỏ chạy vào một cửa hàng bán thuốc Tây thì bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra gần trụ sở công an xã nhưng đến sáng 12-9, Thượng tá Trương Cẩm Bình - Phó Công an huyện Cái Bè cho biết công an xã vẫn chưa báo cáo.

Anh Tiến Dũng cho biết mình và Trường không có mâu thuẫn. Trước đây anh có làm đơn tố cáo một trưởng công an xã giải cứu xe vi phạm luật giao thông của Trường và được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cái Bè kết luận đúng sự thật. Ngoài ra, anh còn tố cáo trưởng công an xã này bảo kê trường gà.

HOÀNG ANH