Phó công an xã nhốt vợ bằng lồng gà

Ngày 6-9, ông Nguyễn Văn Khương, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết xã vừa tiến hành thu gom, bàn giao cho Công an thị xã Sông Cầu hàng chục tờ rơi do người dân địa phương phát tán tố cáo ông Lê Văn Nhã, Phó Công an xã này, hành hung vợ.

Trên các tờ rơi thể hiện sự việc ông Nhã đánh vợ là bà G., đang là cán bộ tư pháp xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu đến ngất xỉu, phải nhập viện. Theo nhiều người dân địa phương, những tờ rơi này xuất hiện rất nhiều trên các đường liên thôn ở xã Xuân Bình, chợ Xuân Lộc, thôn Thọ Lộc - nơi vợ chồng ông Nhã cư ngụ và người dân chuyền tay nhau phát tán rộng rãi.

Sau khi thu gom các tờ rơi, Đảng ủy, UBND xã Xuân Bình đi xác minh sự việc và kết luận: Sau khi ăn nhậu, ông Nhã về nhà gây sự với vợ, cãi vã rồi đánh vợ đến bất tỉnh. Khi thấy vợ ngã quỵ tại chỗ, ông Nhã đã lấy giỏ nhốt gà chụp lên người bà này.

Vợ phó công an xã kể lại chuyện mình bị chồng đánh. Ảnh: TẤN LỘC

Khi biết bà G. bị đánh ngất xỉu, bị nhốt bằng giỏ nhốt gà, nhiều người trong gia đình bà G. kéo đến đánh ông Nhã nhưng không gặp ông gây náo loạn cả địa phương. Sau đó người nhà đưa bà G. đi cấp cứu, điều trị mất ba ngày tại BV Đa khoa thị xã Sông Cầu.

Theo bà G.: “Sau khi uống rượu, anh Nhã sấn lại nói chuyện nhưng tôi bận điện thoại không nói, thế là anh ấy bực tức, đánh tôi…”.

Nhiều người dân xã Xuân Bình cho rằng ông Nhã không xứng đáng làm công an đi giữ gìn an ninh trật tự vì bản thân ông không chấp hành luật pháp. Ông BVT (ngụ thôn Thọ Lộc) bức xúc: “Việc ông Nhã đánh đập vợ dã man gây náo loạn ở địa phương, người dân ở đây ai cũng biết nhưng ông này vẫn làm phó công an xã, làm sao dân còn nghe theo ông!”.

Theo bí thư xã Xuân Bình, sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy, UBND xã đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông này nhưng người dân chưa hài lòng. “Việc làm của ông Nhã đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín người đảng viên và ngành công an nhưng ông vi phạm lần đầu, chúng tôi chỉ xử lý ông Nhã ở mức như vậy và người dân có bức xúc việc xử lý này. Xã cũng nhận định nếu để ông Nhã còn làm công an thì sẽ rất mất uy tín nhưng không biết chuyển ông sang công việc nào vì ông này không có trình độ chuyên môn. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa ông Nhã ra kiểm điểm trước dân để giải tỏa bức xúc cho người dân”.

Về việc phó công an xã đánh vợ, ông Bùi Ngọc Minh, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, nói: “Ông Nhã là cán bộ công an không chính quy nên thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương. Theo tôi, sai phạm đến đâu xử lý đến đó đừng để ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an địa phương”.

TẤN LỘC