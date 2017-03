Phó công an xã tử vong khi đi giúp dân khắc phục hậu quả sau bão

Trước đó, sáng ngày 2/10, anh Bảnh cùng lực lượng công an, xã đội đến các nhà dân trong xã thống kê thiệt hại do mưa bão gây ra, giúp dân sửa chữa nhà cửa. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Bảnh chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây để đến với những bà con gặp nạn khác. Trên đường đi, do trời mưa to, nước ngập nên xe máy anh Bảng đâm vào cây tre nằm bên đường. Anh Bảng té xuống và bị thương, tử vong sau đó.

Được biết anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, đang ở với cha mẹ. Dù còn rất trẻ nhưng anh Bảnh được tín nhiệm bầu làm phó công an xã từ 2 năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Lê Quảng Bảnh. Phát hiện thi thể 1 thầy giáo trôi trên sông Khoảng 10h45' sáng 2/10, một số người dân đi qua cầu Dăm De (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã phát hiện 1 thi thể đang trôi dưới sông. Nhận được tin báo, Công an xã Đức Trung phối hợp với Công an xã Đức Thủy đã có mặt tại hiện trường và tiến hành vớt thi thể nạn nhân, đồng thời báo lên Công an huyện Đức Thọ. Nạn nhân được xác định là thầy Hoàng Phúc Bình (SN 1968, trú xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), là giáo viên Trường THPT Trần Phú. Nguyên nhân cái chết của anh Bình đang được làm rõ. Đi bắt cá trong hồ thủy điện, một người mất tích Sau 3 ngày tìm kiếm, người thân vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi) trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Người nhà cho biết, đêm 30/9, anh Dũng dùng thuyền đi bắt cá trong lòng hồ thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) và bị lật thuyền. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Hương Trạch đã huy động lực lượng phối hợp với nhân dân tích cực tìm kiếm nhưng đến chiều 2/10 vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Dũng. Theo Đặng Tài - Xuân Sinh - Phượng Vũ (Dân trí)