Phó cục trưởng cảnh sát nói “phóng viên thiểu năng” xin rút kinh nghiệm sâu sắc

“Tại buổi làm việc này, ông Toàn nói rằng ông ấy đã lỡ lời, bản thân ông không có ý miệt thị hay xúc phạm báo chí và mong được báo chí cả nước và dư luận xã hội cảm thông. Qua vụ việc này, ông ấy xin rút kinh nghiệm sâu sắc”, ông Huệ nói.







Ông Đinh Mạnh Toàn phát biểu tại hội thảo chiều 11.3 - Ảnh: C.T.V



Theo Thái Uyên (TN)



Trước đó, tại cuộc hội thảo góp ý Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, do Bộ GTVT tổ chức vào ngày 11.3, ông Toàn đã có lời lẽ cho rằng “phóng viên thiểu năng” khi đề cập đến việc báo chí tuyên truyền về mũ bảo hiểm. Phát ngôn của ông Toàn đã gây bức xúc không chỉ cho nhiều nhà báo đang dự tại cuộc hội thảo, mà còn với nhiều độc giả trên cả nước.Trao đổi với PV ngay sau cuộc hội thảo này, ông Đinh Mạnh Toàn nói ông không có ý xúc phạm đến nhà báo, do câu chữ nên đã gây ra sự hiểu nhầm. Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh, ông Hà Minh Huệ với tư cách là Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, cho rằng việc một cán bộ cấp cao của Bộ Công an có lời lẽ như vậy là “xúc phạm danh dự của người làm báo, khó chấp nhận được” và đề nghị ông Đinh Mạnh Toàn cần có lời giải thích. Được biết, Bộ Công an cũng đã yêu cầu ông Đinh Mạnh Toàn giải trình về vụ việc.“Với vai trò là cơ quan quản lý báo chí và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, chúng tôi ghi nhận thái độ cầu thị của ông Toàn và mong không có sự lặp lại ở bất kỳ đâu, và cũng là để khép lại vụ việc này”, ông Hà Minh Huệ nói.