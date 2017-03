Phố đi bộ xao động vì 'xác sống' truyền thông điệp

Ngày 16-10, nhiều người có mặt tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Gươm (Hà Nội) đã bị thu hút bởi những bạn trẻ đóng vai "xác sống" với chằng chịt những thông điệp được gắn trên người.



Đây là một trong những hoạt động nằm trong sự kiện nghệ thuật đường phố Dance For Love do WEQUAL, nhóm làm việc mở khuyến khích con người đối xử với nhau bằng bình đẳng, tự do và yêu thương được hỗ trợ của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường iSEE và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

Sự kiện này nhằm giúp vấn đề bình đẳng giới trở nên dễ thảo luận hơn, dễ tham gia và được nhiều người hưởng ứng.

Với thông điệp “Yêu nhau cởi trói cho nhau”, nhóm muốn khuyến khích mỗi cá nhân, bằng tình yêu của mình, có thể đưa ra những lựa chọn của riêng mình mà không bị ngăn cản bởi bất cứ định kiến, khuôn mẫu nào.

Bốn đội nhảy cũng đã khuấy đảo phố đi bộ Hà Nội bằng những vũ đạo sôi động và ấn tượng, lôi kéo sự quan tâm của nhiều người.

Một số hình ảnh tại sự kiện:



Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo những người có mặt. Nhóm du ca dẫn đầu đoàn xuất phát từ đầu phố đi bộ đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.



Các nhóm nhảy cũng được bố trí dọc hành trình để không khí trở nên sôi động.



Mỗi "xác sống" đều mang trên mình những nội dung là lời nói, những định kiến trong xã hội.



Những người có mặt có thể tìm những ruy băng có nội dung mà mình quan tâm hoặc đã bắt gặp đâu đó trong cuộc sống.



Sau đó mỗi người sẽ gỡ bỏ những định kiến, những câu nói đó ra khỏi người "xác sống", một hành động mang tính biểu tượng cho thấy họ đang hành động để xóa bỏ định kiến, xóa bỏ những rào cản lên mỗi cá nhân.



Ngoài các "xác sống" còn có những chiếc ô gắn các ruy băng.



Một tình nguyện viên đang giải thích cho các vị khách nước ngoài về nội dung trên chiếc ruy băng.



Định kiến tiếp tục được gỡ bỏ khi hành trình bắt đầu dài ra.



Bên cạnh một "xác sống" là một tấm bảng giải thích thông điệp và mong muốn của những người tổ chức.