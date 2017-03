Phòng giao dịch Vietinbank bị trộm

Ngày 9-9, Công an quận Thanh Xuân cho biết, công an quận này đang phối hợp Công an phường Thanh Xuân Bắc lập hồ sơ truy xét một vụ trộm tại một Phong giao dịch của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đóng trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân).

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 25 phút ngày 8-9, cán bộ nhân viên Phòng giao dịch VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân (tại 101 D2 Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc) đến làm việc và phát hiện phòng giao dịch đã bị kẻ gian “viếng thăm”.

Theo phát hiện ban đầu, kẻ trộm đã dùng xà cầy bằng sắt và gạch để mở cửa lấy cắp tài sản. Tài sản kê khai mất trộm gồm: 1 đầu ghi hình để trên giá treo; 3 ổ cứng máy vi tính; 1 két sắt bên trong đựng giấy tờ nội bộ và 1 con dấu tròn của phòng giao dịch.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.