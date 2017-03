Phóng sự ảnh: Sập nhà 5 tầng, hơn 10 người còn trong đống đổ nát

Toàn cảnh ngôi nhà 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: HUYỀN VI

Căn nhà ở địa chỉ 19/33 đường Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, Bình Dương bị đổ sập hoàn toàn. Theo người dân cho biết khoảng 15 giờ, căn nhà đang xây dựng và hoàn tất phần trang trí thì bổng dưng đổ sập. Rất nhiều công nhân sơn nước đang thi công trong nhà cũng bị kẹt trong đống đổ nát.

Ngay lập tức lực lượng cứu hộ và công an huyện Dĩ An đã huy động tất cả lực lượng dân quân, công an xã có mặt phong tỏa hiện trường, cứu hộ. Hai xe cẩu và nhiều xe múc, xe chuyên dụng và xe cấp cứu đã có mặt để làm nhiệm vụ.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để ứng cứu. Ảnh: HUYỀN VI

Đến 18 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và chuyển về bệnh viện huyện Dĩ An. Trong đó có hai nạn nhân bị thương nhẹ và một nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Theo Bác sĩ Trần Quang Trọng, Bệnh viện Ngọc Hồng tham gia cứu nạn, hai người đưa vào bệnh viện này đã hồi phục và được công an đưa về lấy lời khai.

Đến hơn 20 giờ, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực khoan cắt bê tông, tìm kiếm người trong đống đổ nát. Theo chính quyền địa phương cho biết hiện vẫn còn hai em nhỏ và một số công nhân đang kẹt lại trong đống bê tông này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số nạn nhân thương vong trong vụ sập nhà này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Huyền Vi của PLO chụp tối 19-12:

Người dân cũng đang tích cực tham gia cứu hộ Tấm bê tông tầng ba đã được lực lượng cứu hộ dọn ra nhưng vẫn chưa thấy các nạn nhân Xe cẩu đang nâng tấm bê tông tầng thứ 2 của căn nhà Đến 20 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân. Nhưng hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót rất mong manh. Căn nhà 4 tầng chỉ còn gạch và bê tông trong tích tắc Bộ phận y tế, đoàn viên thanh niên tham gia ứng cứu Do sự cố xảy ra vào ban đêm nên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn

HUYỀN VI