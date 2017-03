Phóng viên báo Tiền Phong vô cớ bị bắt giữ khi đang tác nghiệp

(PL)- Sáng 4-7, phóng viên Nguyễn Văn Thành của báo Tiền Phong đang tác nghiệp tại thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã bị công an xã và công an huyện này bắt giữ, áp giải về trụ sở không lý do.

Phóng viên Nguyễn Thành cùng một phóng viên báo Quảng Nam đến địa phương trên tác nghiệp về vụ hai người tâm thần đập phá nhiều nhà dân tối 3-7. Khi đang chụp ảnh, lấy tin thì anh Thành đã bị Thượng sĩ Lê Anh Việt (Công an huyện Phú Ninh) chạy đến giật máy ảnh, chửi mắng. Một số người mặc thường phục chạy tới bẻ quặt tay anh Thành ra sau, xách áo, túm gót đẩy lên xe ôtô đưa về trụ sở. Anh bị giữ đến đầu giờ chiều mới được cho về. Anh Thành nói: “Tôi tác nghiệp hoàn toàn hợp pháp nhưng bị công an bắt giữ, can thiệp thô bạo trước đám đông mà không hề có một lời giải thích nào. Tôi mong các cơ quan chức năng làm rõ việc này”. L.PHI