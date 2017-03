Phóng viên bị cản trở tác nghiệp ở trường mầm non

Hai phóng viên Lê Kiến (báo Tiền Phong), Anh Dũng (Thông tấn xã Việt Nam) đã đến Trường Mầm non tư thục Hoàng Hoa (104/60 Y Ngông, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tìm hiểu sự việc.

Cháu Nguyễn Quang Huy bị đánh trên mặt. Ảnh: HT

Tại đây, trong lúc phóng viên đang liên hệ làm việc với hiệu trưởng thì có hai phụ nữ đi xe máy biển số 47R5-5489 đến và đe dọa, mắng chửi. Phóng viên còn bị họ giật xé đơn, giật phương tiện tác nghiệp, đá máy ảnh và giật ném điện thoại. Sau một hồi đôi co, hai phụ nữ này bỏ đi rồi quay trở lại cùng với một người đàn ông đi trên chiếc ô tô biển số 47T-0059. Người đàn ông này lớn tiếng hỏi giấy tờ rồi đuổi phóng viên Anh Dũng ra khỏi khuôn viên của trường. Sau đó, khi phóng viên gặp hiệu trưởng đề nghị cung cấp thông tin thì bị cô từ chối với lý do: “Giấy giới thiệu của phóng viên chung chung, không ghi rõ làm việc cụ thể với ai, nếu ghi rõ đích danh thì mới làm việc”. Cùng ngày, các phóng viên đã đến Công an phường Tân Tiến trình bày sự việc.

Theo chị Lan Anh, con chị là cháu Nguyễn Quang Huy, mới được 19 tháng tuổi bị cô NTO (giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoàng Hoa) đánh đập thâm tím, trầy xước hai bên má, đầu và tai. Sau khi sự việc xảy ra, chị đã đưa cháu đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra thương tích. Tối 13-12, cô O. đã đến nhà xin lỗi gia đình và mong bỏ qua đừng làm lớn chuyện.

HOÀNG THẾ