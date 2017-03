Phóng viên đu dây vượt thác Datanla

Diễn biến vụ việc - Ông Đỗ Ngọc Long, tài xế của một công ty chuyên tổ chức tour du lịch tư nhân, cho biết sáng cùng ngày ông có nhận chở ba du khách nước ngoài gồm hai nam, một nữ đến hạ lưu thác Datanla thám hiểm. Lúc 11 giờ 30, ba du khách này xuống thung lũng, bắt đầu chuyến thám hiểm. Cùng đi với ba du khách còn có một hướng dẫn viên người Việt. Đến 13 giờ, ông nhận được tin ba du khách gặp nạn. - Chiều tối 26-2, làm việc với cơ quan công an, hướng dẫn viên Đặng Văn Sĩ (26 tuổi, đã được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế), là người trực tiếp hướng dẫn ba nạn nhân đăng ký tour của Công ty Du lịch Đam Mê, cho biết sau khi chơi máng trượt xong, ba du khách người Anh đã tự ý men quốc lộ 20, cách cổng 500 m rồi leo xuống thác. Khi hướng dẫn viên yêu cầu quay lên, những người này không đồng ý mà còn tự thả mình theo dòng nước. Đến đoạn nước xiết thì bị rơi xuống vực dẫn tới tử vong. - Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, người trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an cứu hộ tại hiện trường, cho biết do địa điểm nơi ba du khách nước ngoài gặp nạn rất cheo leo, nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc vượt thác ghềnh để tìm và đưa ba thi thể lên phía cổng vào Khu du lịch Datanla. - Đến 16 giờ 30, thi thể ba du khách tử nạn tại thác Datanla - Đà Lạt được tìm thấy và đưa về nhà xác BV Đa khoa Lâm Đồng để chờ khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục cần thiết chuyển các thi thể về TP.HCM bàn giao cho Lãnh sự quán Anh. - Ông Bùi Đức Rô, Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết thi thể ba du khách gặp nạn vẫn mặc áo phao. Nguyên nhân ban đầu được xác định các nạn nhân bị trượt chân ngã xuống thác. - Sáng 27-2, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Mục đích của cuộc họp khẩn cấp này là để cảnh báo, buộc các đơn vị kinh doanh du lịch rà soát lại tất cả và có văn bản hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh loại hình du lịch thể thao mạo hiểm. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết sẽ thanh tra toàn diện hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. - Ngày 27-2, đoàn cán bộ Lãnh sự quán Anh đã có chuyến thị sát khu vực thác số 4 trong cụm thác thuộc Khu du lịch Datanla, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để tham gia điều tra vụ ba du khách người Anh bị nạn vào ngày 26-2. CAO DIÊN