Phóng viên TTXVN bị còng tay khi tác nghiệp

Nhà báo Hải cũng cung cấp băng ghi âm dài vài tiếng đồng hồ và chìa cái cổ tay bị bầm, dấu vết của việc còng ông vào song cửa…

Theo nhà báo Hải, đêm 4-1, trên đường đi công tác ngang qua địa bàn xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, ông có ghi hình cảnh Công an xã Lương Thế Trân đang kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ với mục đích minh họa cho thông tin về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trước tết Nguyên đán của Công an tỉnh Cà Mau.

Khi biết bị chụp ảnh, Công an xã Lương Thế Trân đã hạch hỏi. Ông đã xuất trình thẻ nhà báo và giải thích nhưng vẫn bị mời về trụ sở Công an xã Lương Thế Trân để lập biên bản.

Sau đó, công an đã thu giữ máy ảnh, điện thoại di động, thẻ nhà báo và còng tay ông vào song sắt cửa sổ từ 23 giờ 30 ngày 4-1 đến hơn 3 giờ sáng hôm sau. Ông được trả tự do nhưng thẻ nhà báo vẫn bị công an thu giữ.

Theo ông Hải: “Tôi không vi phạm gì nên không ký vào biên bản mà họ cố tình áp đặt. Khi tôi đứng lên bỏ đi thì có người hô “Bắt nó lại”. Thế là bốn công an viên áp vào bắt tôi. Tôi vùng vẫy thì họ đè tôi xuống rồi còng lại”.

Ngược lại, Thượng tá Trần Thanh Lọng, Phó Trưởng Công an huyện Cái Nước, lại cho biết công an bắt và còng tay, thu thẻ nhà báo đối với ông Hải là do ông đánh làm bị thương một công an xã.

Theo y sĩ Lê Văn Trung, Trạm Y tế xã Lương Thế Trân, người được công an xã mời khám cho một công an viên mà công an cáo buộc là do ông Hải đánh, nói: “Lúc đó, tôi ghi nhận ngón tay út của vị công an viên này bị bầm một vết 0,1x0,2 cm. Ngoài ra, không ghi nhận thương tích gì khác”.

Theo một người dân, khi ông Hải chụp ảnh, công an hỏi chụp làm gì và ông này nói là mình đang tác nghiệp. Hai bên đã cãi lý với nhau, không ai nhịn ai. Khi ông Hải lên xe định đi thì bị công an ngăn lại, hăm sẽ đạp lật xe nên ông Hải đã chạy xe về trụ sở công an xã...

TRẦN VŨ