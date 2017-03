Phóng viên và Công an xã bị hành hung

8h25' ngày 6-12, hai phóng viên của Báo Thanh tra là ông Nguyễn Ngọc Phó và ông Nguyễn Văn Chính về thôn Tân Hòa (xã Đắk R'moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) để tìm hiểu thực trạng khu tái định cư công trình thủy điện Đắk R'tih. Một đối tượng tên là Hoàng Thưởng (trú tại địa phương) đến quát: "Ai cho mày cướp đất tao để làm đường đi, mày muốn chết à?". 2 phóng viên này đã cố gắng giải thích là họ không liên quan gì đến chuyện đất đai, nhưng Thưởng vẫn cầm một chiếc xẻng bằng sắt dài khoảng 2 mét lao vào đánh tới tấp.

Sau khi phóng viên Nguyễn Văn Chính - Phó trưởng đại diện Báo Thanh tra tại miền Trung và Tây Nguyên - bị đâm một nhát vào đầu gối, cả hai đã chạy vào nhà ông Trần Thất ở gần đó kêu cứu nhưng Thưởng tiếp tục vào nhà đánh cả ông Thất. Một người dân khác là anh Nguyễn Văn Hùng chỉ dắt hộ chiếc xe máy do 2 phóng viên bỏ lại hiện trường cũng bị "dính đòn".

Nhận được tin báo, Phó trưởng Công an xã Đắk R'moan Đỗ Trung Tiến và Công an viên Bùi Văn Phước đến vận động Thưởng bỏ hung khí. Sau một tiếng đồng hồ giằng co mà không giải quyết được, Công an xã phải áp dụng biện pháp mạnh để trấn áp. Trong khi truy đuổi, Phó trưởng Công an xã Đỗ Trung Tiến lại bị Thưởng dùng xẻng tấn công, gây thương tích ở mặt và chân.

Sự việc chỉ kết thúc vào lúc 11h cùng ngày, khi Công an thị xã Gia Nghĩa đưa được Thưởng về trụ sở UBND xã Đắk R'moan để giải quyết.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo Gia Bảo (CAND)