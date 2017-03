Phóng viên Võ Bá qua đời do tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng nay, phóng viên Võ Bá đang đi xe máy trên đường thì va chạm với một xe đầu kéo và đã tử vong ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã bỏ trốn chưa ra trình diện. Gần trưa nay, chủ xe đầu kéo đã đến bệnh viện và làm việc với công an. Hiện Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ việc.

Phóng viên Võ Bá

Phóng viên Võ Bá là phóng viên được tòa soạn phân công phụ trách thông tin tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Anh là một cây bút điều tra sắc sảo với các đề tài "nóng" của xã hội như: các băng nhóm giang hồ tại vùng giáp ranh, hiện tượng bảo kê, mãi lộ, "đinh tặc"...