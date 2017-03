Phóng viên VTV Phú Yên bị hành hung

Phóng viên Phạm Văn Việt, công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên), đã bị hành hung. Theo anh Việt, trong khi anh quay phim về tình trạng không đảm bảo vệ sinh, môi trường tại cơ sở trên, một người đàn ông bất ngờ đánh vào mặt anh. Một số người khác lao ra định tiếp tục hành hung. Sau đó, nhân viên bảo vệ của công ty này lôi anh Việt và người đồng nghiệp vào công ty rồi nhốt cả hai người trong phòng.

Anh Việt điện thoại báo về cơ quan và được lực lượng cảnh sát 113 và công an địa phương đến giải cứu. Đối tượng đánh anh Việt cùng những người liên quan được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thành để lập biên bản, lấy lời khai. Đại úy Võ Ngọc Chiến, cán bộ Công an huyện Đông Hòa, cho biết người hành hung anh Việt là Đỗ Nhơn Hậu, người có quan hệ làm ăn với Công ty Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên. Bước đầu ông Hậu thừa nhận có đánh anh Việt. Anh Việt đã được cơ quan công an giới thiệu đi khám thương thích để phục vụ điều tra.

TẤN LỘC