Phôtô bài báo là vi phạm đạo đức nhà giáo (?!)

Văn bản nói trên nêu rõ: Do tham gia chống tiêu cực tại Trường Mầm non Ánh Dương (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) và phôtô bài báo phản ánh những tiêu cực tại Trường Mầm non Ánh Dương để cung cấp cho giáo viên trong trường, cô Thi đã bị UBND xã Diên Bình và Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô quy kết là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Chính từ việc này mà cô Thi bị thuyên chuyển công tác và không được nâng ngạch lương theo quy định...

NG.L