Phụ nữ bán dâm bị bạo lực tình dục

Phụ nữ bán dâm phải chịu mọi hình thức bạo lực, từ bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, bạo lực thể chất đến bạo lực về kinh tế nhưng không phải ai cũng dễ dàng tìm được một việc làm khác. Đó là một trong những kết quả được đưa ra tại hội thảo Bạo lực giới đối với phụ nữ bán dâm, thực trạng và giải pháp diễn ra ngày 15-12 tại Hà Nội.

Ám ảnh bạo lực tình dục

Chị NTT, người có 15 năm làm nghề, cho biết mình đã phải ngấm chịu đầy đủ hình thức bạo lực mà báo cáo đã chỉ ra. Chị nói: “Có khi một buổi tối tôi đi làm mà phải chịu đến hai lần bị bạo lực. Một lần tôi bị năm người đưa ra bãi tha ma, quan hệ xong họ không đèo tôi về, tôi bò lên mặt đường quốc lộ đợi gần một giờ mới được một chiếc xe tải cho đi nhờ, đi 15 phút người lái xe đó đỗ lại đòi tôi cho quan hệ nếu không sẽ đuổi xuống. Một lần khác tôi được một người khác đưa vào nhà nghỉ ở Gia Lâm, khi bước chân vào phòng thì trong đó có khoảng chín người, một người cầm con dao lam trong tay và dọa nếu tôi không đồng ý sẽ rạch mặt. Tôi cứ nằm thế và khóc, đến người cuối cùng, anh ấy thương mà đưa cho tôi 100.000 đồng cho tất cả” - chị nghẹn ngào.

Chị H., người đã từng bị đẩy vào một động mại dâm, đưa đến hội thảo câu chuyện của hai người cùng làm với mình, chị kể: “Khách nào cũng phải tiếp kể cả khi bị ốm, sốt nhưng chủ cũng không cho nghỉ đi khách và không được dùng bao cao su”.



Phụ nữ bán dâm (ngồi hàng đầu) kể về những lần bị bạo hành. Ảnh: V.THỊNH

Kêu gọi giảm kỳ thị

Có nhiều con đường đẩy đưa những người phụ nữ trở thành người bán dâm. Tuy nhiên, con đường để họ trở về với gia đình và xã hội luôn là một con đường không sáng rõ.

Chị B., một người đã bị chị kết nghĩa lừa bán từ năm 16 tuổi, kể trong nước mắt: Sau khi trốn thoát trở về, chị đã bị cha mình chửi rất nhiều, cha chị thậm chí còn uống thuốc sâu, thắt cổ tự tử như một cách từ chối đứa con mà ông cho rằng đã làm xấu mặt mình. “Đêm tôi đang ngủ thì cha tôi đạp cửa xông vào và xúc phạm tôi, xúc phạm mẹ tôi” - chị B. nói. Sau đêm ấy chị B. cũng bỏ nhà đi, đến nay chị đã có khoảng 20 năm sống bên lề xã hội.

Mặc dù phải thường xuyên đối mặt với việc bị bạo lực, tuy nhiên phụ nữ bán dâm không có khả năng để tự bảo vệ mình, họ cũng không dám báo công an vì sợ “lạy ông tôi ở bụi này”. “Chẳng lẽ mình đi báo công an bảo tôi làm nghề mại dâm à. Không được nói với ai. Mình chưa kịp nói công an đã gom bắt rồi” - một phụ nữ bán dâm 28 tuổi tâm sự.

Có mặt tại hội thảo, bà Lê Thị Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra lời khuyên mong những người mại dâm phải biết bảo vệ mình và xã hội cần giảm kỳ thị với họ. “Cho đến thời điểm này chúng tôi hy vọng có những giải pháp mới cho hoạt động mại dâm nhưng phải từ từ chứ không thể nhanh được. Trong năm năm tới tôi vẫn khẳng định rằng hoạt động mại dâm vẫn là bất hợp pháp nhưng giải pháp là phòng ngừa xã hội, giảm bạo lực, giảm kỳ thị” - bà Hà nói.