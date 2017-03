“Phú Thọ cần loại bỏ tục lệ đập trâu đến chết trong lễ hội“

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh hỏi thăm các lão niên về việc tổ chức lễ hội rước voi ở xã Đào Xá. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn công tác đã đi thị sát, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội, vệ sinh môi trường, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội rước voi ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy và lắng nghe ý kiến của cán bộ, nhân dân việc tổ chức lễ hội Cầu trâu tại xã Hương Nha, Xuân Quang (huyện Tam Nông).Qua thị sát tại các điểm tổ chức lễ hội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận những ưu điểm, kết quả bước đầu đạt được của tỉnh Phú Thọ trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, tại Phú Thọ vẫn có một số tục lệ được tổ chức trong lễ hội chưa phù hợp, gây dư luận không tốt, điển hình như lễ hội Cầu trâu."Lễ hội Cầu trâu mặc dù được thực hiện theo truyền thống của làng xã nhưng với tục lệ đập trâu đến chết trong lễ hội mang nhiều yếu tố bạo lực, gây phản cảm, tạo dư luận không tốt, không còn phù hợp và phải loại bỏ," Bộ trưởng nhấn mạnh.Theo ý kiến của cán bộ và nhân dân hai xã Hương Nha và Xuân Quang, việc tổ chức lễ hội Cầu trầu đã là truyền thống lâu đời của quê hương, nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Xuân Nương dưới thời Hai Bà Trưng. Do đó, địa phương đề nghị không bỏ hoàn toàn lễ hội Cầu Trâu mà chỉ nên loại bỏ các hình thức tục lệ mang tính bạo lực không còn phù hợp thời đại.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Ban Tổ chức lễ hội Phú Thọ cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội; việc tổ chức lễ hội ở Phú Thọ phải bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nếp sống văn minh.Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm tham quan du lịch.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ban, ngành trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị và công điện.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương cần quản lý chặt chẽ hơn nữa trong quá trình tổ chức cũng như quản lý lễ hội; thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại các lễ hội, tiến hành ghi âm, chụp ảnh làm bằng chứng để xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm./.

Theo Vietnam+