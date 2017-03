Phụ xế xe khách vô cớ đánh người đi đường

Chiều 18-8, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Bến Lức, Long An) cho biết đã đến cơ quan công an trình báo việc bị hành hung vô cớ dẫn đến chấn thương. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Thành điều khiển xe Honda hiệu Air Blade (BKS 62S2-7912) chở vợ ngồi phía sau đi trên quốc lộ 1 theo hướng huyện Bến Lức về TP Tân An. Khi đến ngã ba cây xăng Cây Tài (gần Cầu Voi, huyện Thủ Thừa), anh Thành nghe tiếng còi xe ô tô phía sau xin nhường đường vượt lên, anh Thành liền giảm tốc độ chạy sát lề. Khi xe khách 25 chỗ biển số 61K-6836 (chạy tuyến Bình Dương - Ba Tri, Bến Tre) qua mặt bất ngờ dừng lại đột ngột trước đầu xe anh Thành. Cùng lúc hai phụ xế từ trên xe khách mở cửa nhảy xuống cầm theo khúc gậy sắt lao tới anh Thành. Một người kéo vợ anh khỏi yên xe rồi dùng tay đánh liên tục vào mặt, người thứ hai đấm trúng vào mắt phải anh Thành làm anh tối tăm mặt mày. Sau đó cả hai xúm lại tiếp tục đánh vào đầu anh Thành nhiều lần. Chứng kiến sự việc, một số thanh niên ngồi uống cà phê gần đó chạy đến ngăn cản, tài xế xe 61K-6836 gọi hai phụ xế lên xe đóng cửa chạy thoát về hướng Tiền Giang.

Nơi vợ chồng anh Thành bị phụ xế xe khách đánh trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương. Ảnh: TV

Theo vợ chồng anh Thành, do đoạn đường từ Cầu Ván đến Cầu Voi quá xấu, nhiều ổ gà lớn bị nước mưa ngập nên anh Thành điều khiển cho xe chạy ra ngoài gần giữa đường để tránh. Có thể anh chạy xe máy cản đầu xe khách phía sau nên khi vượt lên được, hai phụ xế xe 61K-6836 đã đánh dằn mặt vợ chồng anh. Sau khi bị đánh vô cớ, anh Thành cố gắng chở vợ đến trạm CSGT gần đó trình báo nhờ xử lý nhưng xe khách đã rời khỏi địa phận Long An.

TƯỜNG VÂN