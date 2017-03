Phú Yên: Bắt bốn người mua bán, tàng trữ ma túy

Đó là Trần Tiến Lâm (ngụ TP Tuy Hòa), Nguyễn Văn Lực (ngụ Bình Thuận), Nguyễn Hoàng Long và bạn gái là Nguyễn Thị Bích Loan (cùng ngụ TP Tuy Hòa).

Tại quán cà phê Suối Nguồn (phường 9, TP Tuy Hòa), lực lượng công an phát hiện trong người Lâm và Lực có 20 tép heroin và gần 8 triệu đồng. Ngay sau đó hai nghi can này bị di lý về Công an tỉnh Bình Định để phục vụ điều tra vụ án liên quan. Trong khi đó, khám xét một nhà trọ ở phường 9, công an bắt quả tang Long, Loan đang sử dụng ma túy và phát hiện thêm bốn tép heroin chưa kịp tiêu thụ. Bước đầu, Long khai nhận mua bán ma túy từ đầu năm 2011 đến nay. Hiện Công an TP Tuy Hòa đang điều tra mở rộng vụ án.

T.LỘC