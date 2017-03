Phú Yên: Bắt cán bộ trốn lệnh truy nã gần 20 năm

Năm 1993, Sỹ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về hành vi tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép. Từ tháng 11-1993, Sỹ bỏ trốn nên tháng 7-1994 bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian bỏ trốn, Sỹ sang Campuchia lấy tên là Chansy và làm giám đốc một doanh nghiệp xây dựng. Đầu tháng 2-2013, PC52 - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an huyện Gò Dầu bắt Nguyễn Sỹ tại địa phương này.

T.LỘC