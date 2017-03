Phú Yên: Bắt thêm bốn người trong tổ chức âm mưu lật đổ chính quyền

(PL)- Ngày 12-2, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm bốn người cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong tổ chức chính trị phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Các đối tượng vừa bị bắt gồm Vương Tấn Sơn (ngụ xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên, giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Long, doanh nghiệp đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Đá Bia - căn cứ hoạt động chính của tổ chức phản động trên), Trần Phi Dũng (ngụ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Đoàn Văn Cư (ngụ xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa), Trần Quân (ngụ thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết bước đầu Phan Văn Thu, thủ lĩnh của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” cùng các đối tượng chủ chốt khác đã khai nhận hành vi phạm tội âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền để thành lập nước “Đại Nam Kinh Châu” theo “chủ thuyết Công bản”. Liên quan đến vụ án này, đến nay Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt giam 14 bị can đều về tội danh đã nêu trên. Một nguồn tin cho biết lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện, thu giữ thêm nhiều tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức phản động này.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen, biểu dương thành tích của lực lượng công an đã tham gia phá thành công chuyên án đấu tranh với tổ chức phản động trên; đồng thời quyết định tặng thưởng năm đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Ông Quang cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ số đối tượng vi phạm liên quan, sớm đưa vụ án ra xử lý.

TẤN LỘC