Phú Yên: Các hồ thủy điện lại tăng xả lũ

* Bình Định: Thêm một người chết do lũ



Lượng mưa từ 19 giờ chiều ngày 16-11 đến sáng nay (18-11) tại các nơi phổ biến từ 29 - 232mm. Cụ thể, tại Hà Bằng: 192,4mm; Củng Sơn: 29,1mm; Phú Lâm: 118,2mm; Tuy Hòa: 77,6mm; Hòa Mỹ Tây: 132,0mm; Sông Hinh: 56,7mm; Sông Cầu: 232,5mm. Vì vậy, mực nước các sông lên nhanh.



Vào lúc 7 giờ ngày 18-11, mực nước Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng là 8,71m (trên báo động cấp II: 0,21m); Sông Ba tại Củng Sơn là 30,25m (trên báo động cấp I: 0,75m); tại Phú Lâm là 1,13m (dưới báo động cấp I: 0,57m); Sông Bánh Lái tại Hòa Mỹ Tây là 8,15m.Trong khi đó, các thủy điện đang xả lũ với lưu lượng tăng dần. Thủy điện sông Ba Hạ: 1.700m3/s; Krông H’Năng (bậc trên của thủy điện Sông Ba Hạ): 130m3/s; Sông Hinh: 450m3/s.



Dự kiến đến trưa 18-11, thủy điện sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả từ 2.500 - 3.000m3/s; Sông Hinh khoảng 1.000m3/s. Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước các sông lên nhanh, có khả năng đạt và vượt báo động cấp II. Riêng sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng vượt trên báo động cấp III.



Mưa lớn cộng với xả lũ của các hồ thủy điện gần hai ngày qua đã khiến nhiều vùng dân cư ở thị trấn La Hai, xã Xuân Sơn Bắc (huyện miền núi Đồng Xuân) lại bị ngập nước, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.Trong khi đó, từ chiều tối qua đến giờ lượng mưa ở các huyện phía bắc tỉnh Bình Định đã giảm đáng kể nên mực nước các sông An Lão, Lại Giang đã bắt đầu rút.



Nước sông Lại Giang đã gây ngập nhiều khu dân cư tại các xã Hoài Hải, Hoài Xuân, Hoài Hương… và làm chết 1 người. Khoảng 21 ngày 17-11, ông Nguyễn Văn Đông, 47 tuổi ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương trên đường đi thăm cháu ngoại bị ốm ở Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn khi đến khu vực cầu Ba Lá đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hoài Hương và Hoài Xuân do nước lũ dâng cao và chảy xiết đã bị nước cuốn trôi. Nhiều bà con ở đây nghe tiếng kêu cứu của ông Đông nhưng vì trời tối và nước quá lớn nên không cứu nạn được.



Đến 7 giờ sáng 18-11, gia đình và người dân địa phương mới tìm được thi thể ông Đông đem về mai táng.Tại huyện An Lão, nước lũ đã làm ngập gần 300 nhà dân ở các thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Xuân Phong Nam, Xuân Phong Bắc (xã An Hòa), thôn Thuận An, Thuận Hòa (xã An Tân) và đã có 3 nhà dân bị sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng.



Các tuyến giao thông từ xã An Hòa đi xã vùng cao An Toàn, từ trung tâm huyện An Lão đi xã An Vinh và tuyến giao thông từ xã An Vinh đi thôn 6 bị lở núi lấp đường hơn 3.800 mét khối đất. Ngay trong lũ lụt, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện An Lão đã phối hợp với cơ quan quân sự huyện tổ chức chốt chặn tại các điểm giao thông ngập lụt, sạt lở để hướng dẫn giao thông nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.



Các tuyến tỉnh lộ ĐT 629 từ Bồng Sơn đi An Lão qua các xã Ân Hảo Đông, Ân Mỹ và tuyến ĐT 630 từ Bồng Sơn đi Hoài Ân nhiều đoạn còn ngập trong nước lũ từ gây ách tắc giao thông nhiều đoạn không đi lại được. Các khu dân cư dọc theo vùng trũng của sông An Lão và sông Kim Sơn trên địa bàn huyện Hoài Ân vẫn còn hơn 1.000 nhà dân đã bị ngập sâu trong nước.



Tại khu vực TP Quy Nhơn và các huyện phía nam tỉnh Bình Định, từ tối qua đến trưa nay có mưa lớn từ 60-80mm. Mưa lớn đã làm cho mực nước lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lúc 7 giờ sáng nay đã lên 8,13m, vượt báo động cấp 3 là 0,13m, gây ngập nặng nhiều khu dân cư thuộc vùng khu đông 3 huyện An Nhơn, Tuy Phước và Phù Cát. Tuyến tỉnh lộ 640 từ Tuy Phước đi Phù Cát và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn khu Đông 3 này bị ngập sâu, giao thông ách tắc. Hệ thống đê sông, đê biển, kênh mương thuỷ lợi, đường giao thông tiếp tục ngập lũ, bị sạt lở nghiêm trọng.



Trước tình hình nước lũ sông Kôn đang dâng cao, từ chiều tối qua hồ chứa nước Định Bình (dung tích thiết kế 226 triệu khối nước) ở huyện vùng cao Vĩnh Thạnh đã đóng tràn xả đáy, điều tiết giảm mức xả lũ từ hơn 1.000m3/s xuống còn 661m3/s và xả qua tràn xả mặt để làm giảm nguy cơ gây ngập cho các địa phương vùng hạ lưu sông Kôn.



Tuy nhiên, theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, từ chiều và tối nay là thời điểm triều cường, nước lũ sông Kôn sẽ rút rất chậm nên vùng khu đông các huyện Tuy Phước và Phù Cát sẽ tiếp tục bị ngập sâu trong lũ. Hiện Bình Định đang khẩn trương triển khai việc di dời dân ở các vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn và cứu trợ lương thực, nước uống cho các vùng bị nước lũ cô lập.





Theo NGÂN SƠN - XUÂN NGUYÊN (TTO)