Phú Yên: Cán bộ xã chiếm đất, phá rừng

Hai em trai của ông Phong là Lê Hùng Vương, Lê Hồng Tâm cũng giữ các chức phó chủ tịch HĐND, UBND xã này. Trong thời gian trên, người dân xã An Hiệp liên tục tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo xã, nghiêm trọng nhất là việc chiếm đất trái phép. Theo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, khi làm bí thư Đảng ủy xã An Hiệp, ông Phong đã chiếm dụng gần 2 ha đất làm hồ nuôi tôm. Ngoài ra, khi làm chủ tịch UBND xã, ông Phong còn tổ chức đào bứng cây cổ thụ trong rừng trái phép.

Trong khi đó, dù không thuộc hộ nghèo song cuối năm 2010, ông Vương (lúc đó là phó chủ tịch HĐND xã) và ông Tâm (thời điểm đó là xã đội trưởng, hiện là phó chủ tịch UBND xã) vẫn nhận gạo... cứu đói. Đến nay, các ông này vẫn chưa chịu hoàn trả số gạo đã nhận. Ngoài ra, ông Phạm Dương Ân, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp, cũng bị chủ tịch UBND huyện Tuy An kết luận đã lấn chiếm trái phép hơn 7.600 m2 đất.

Dù có nhiều sai phạm nhưng đến nay những cán bộ trên vẫn chưa bị xử lý. Đợt bầu cử HĐND các cấp vừa qua, ông Phạm Dương Ân vẫn trúng cử đại biểu HĐND xã An Hiệp. Ngày 7-6, chủ tịch UBND huyện Tuy An kết luận ông Ân chiếm đất trái phép của Nhà nước để làm hồ nuôi tôm và yêu cầu UBND xã An Hiệp thành lập hội đồng xét kỷ luật ông này. Nhưng UBND xã An Hiệp không thực hiện yêu cầu trên, ngược lại còn giới thiệu ông Ân vào chức phó chủ tịch UBND xã và sau đó chủ tịch UBND huyện Tuy An đã ra quyết định phê chuẩn.

Trao đổi với PV ngày 5-7, bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thừa nhận: “Huyện đã thiếu kiểm tra việc tổ chức kiểm điểm ông Ân trước khi phê chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND xã”. Trong khi đó, ông Trần Mạnh Trí, Bí thư Huyện ủy Tuy An, khẳng định: “Chúng tôi thấy sai phạm của ông Ân chưa đến mức bị kỷ luật”.

Về trường hợp của ông Phong, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã kết luận ông này chiếm dụng trái phép gần 2 ha đất. Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Tuy An lại cho phép ông Phong được “thuê” chính diện tích này mà không buộc hoàn trả theo quy định. Về việc tổ chức phá rừng, đào bứng cây cổ thụ, ông Phong chỉ bị yêu cầu... rút kinh nghiệm!

TẤN LỘC