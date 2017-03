Phú Yên cứu nạn thành công một tàu cá

(PL)- Ngày 5-12, lực lượng đồn biên phòng An Ninh (huyện Tuy An, Phú Yên) đã cứu hộ, lai dắt tàu đánh cá PY-80015 của ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) vào bờ an toàn.

Chiều 4-12, trên đường trở về bến, khi đến vùng biển xã An Ninh Tây, chiếc tàu trên bị sóng to đánh hỏng máy khiến tàu trôi dạt tự do trên biển. Khi nhận được tín hiệu kêu cứu, đồn biên phòng An Ninh đã điều một tàu cứu hộ cùng bốn cán bộ, chiến sĩ lên đường. Sau nhiều giờ chống chọi với sóng lớn, lực lượng cứu hộ đã cứu nạn thành công. TL