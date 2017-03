Phú Yên: Một phu đá bị đá đè chết

Người bị nạn là anh Phạm Minh Chí, 28 tuổi, trú tại thôn Hảo Sơn (Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên).



Thông tin ban đầu, trong khi anh Chí đang cùng các anh Phạm Văn Kim (cũng ở thôn Hảo Sơn) và Nguyễn Văn Thiện (trú ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, Đông Hòa) khai thác đá thì bị đá lăn từ trên cao xuống. Do không chạy kịp nên anh Chí bị đá đè; hai anh Kim và anh Thiện may mắn thoát chết.



Được biết, nơi tai nạn xảy ra là một mỏ đá tự phát, không có giấy phép khai thác, do các thợ đá tự lập nên.



Ông Trần Văn Ngãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam cho biết: Trên địa bàn xã có khoảng 200 cá nhân đang khai thác đá chẻ. UBND xã đã nhiều lần thông báo nghiêm cấm không cho khai thác, mời một số cá nhân khai thác đến UBND xã làm cam kết không khai thác đồng thời dùng biện pháp cưỡng chế thu giữ dụng cụ. Tuy nhiên, một số cá nhân vẫn cố tình tổ chức khai thác.





Theo Nguyễn Thành Chung ( dân trí)