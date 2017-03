Phú Yên: Mua bán, xóa sổ hơn 100 ha cây rừng

20 cây rừng tự nhiên vận chuyển trái phép sẽ được trồng lại tại trụ sở UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Ngày 25-11, Thượng tá Lê Chí Lượng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Phú Yên, cho biết kết quả điều tra ban đầu về vụ vận chuyển trái phép 20 cây rừng làm cây cảnh đã phát hiện nhiều dấu hiệu của một vụ mua bán cây rừng trái phép quy mô lớn.

Không có giấy phép khai thác

Rạng sáng 18-11, Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên) tạm giữ hai xe tải vận chuyển 20 cây xanh tự nhiên thuộc các loài hương, bồ đề, lộc vừng, bằng lăng... còn nguyên gốc rễ; mỗi cây dài hơn 10 m, đường kính 15-30 cm. Tại thời điểm tạm giữ hai xe tải, hồ sơ vận chuyển lâm sản không có giấy phép khai thác, chỉ có biên bản nghiệm thu của Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh và hai hóa đơn mua bán thể hiện Công ty Lâm đặc sản Phú Yên bán cho Công ty TNHH Nam Hải (TP Tuy Hòa) 49 cây rừng tự nhiên khai thác tận thu tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú Yên) để làm cây cảnh. Tuy nhiên, Công an Phú Yên khẳng định việc vận chuyển 20 cây rừng trên là trái phép vì không có dấu búa bài của kiểm lâm, chủng loại cây không đúng trong hồ sơ vận chuyển. Do đó, Công an Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng ra quyết định tịch thu 20 cây trên, giao cho UBND huyện Tây Hòa trồng lại tại trụ sở cơ quan này.

Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, cho biết: “Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh đã nghiệm thu, cho phép Công ty Lâm đặc sản Phú Yên bán 73 cây rừng tự nhiên cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị. Riêng Công ty Nam Hải mua 49 cây và đã vận chuyển hết về đồng bằng. Sau đó, công ty này dùng hồ sơ mua bán để vận chuyển trái phép hàng loạt cây rừng khác”. Theo ông Công, hiện Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đang xem xét xử phạt hành chính Công ty Nam Hải về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Lê Chí Lượng, ngày 19-5, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản nghiêm cấm việc khai thác, mua bán, vận chuyển cây rừng làm cây cảnh. Do đó, không chỉ Công ty Nam Hải mà một số cơ quan khác cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ mua bán, vận chuyển trái phép số cây rừng tự nhiên trên. Thực tế, Công ty Lâm đặc sản Phú Yên đã bán cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị với số lượng lớn cây rừng tự nhiên và đã vận chuyển về đồng bằng. “Công ty Lâm đặc sản Phú Yên phải chịu trách nhiệm trong vụ việc trên” - Thượng tá Lượng khẳng định. Hiện Công an Phú Yên đã chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm Phú Yên tiếp tục làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Khai thác trắng trước khi bị cấm?

Trong quá trình xác minh vụ vận chuyển trái phép 20 cây rừng tự nhiên trên, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong việc mua bán, xóa sổ hơn 100 ha rừng tự nhiên tại huyện Sông Hinh.

Để triển khai dự án trạm thực nghiệm cao su chất lượng cao của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam trên diện tích gần 500 ha tại huyện Sông Hinh, đầu năm 2010, ông Cao Hữu Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phú Yên, đã cấp phép cho UBND huyện Sông Hinh khai thác trắng hơn 100 ha rừng tự nhiên. Sau đó, huyện Sông Hinh tổ chức đấu thầu và Công ty Lâm đặc sản Phú Yên trúng thầu khai thác diện tích rừng này. Cùng với việc khai thác gỗ, Công ty Lâm đặc sản Phú Yên ồ ạt khai thác cây rừng tự nhiên, sau đó bán lại cho nhiều doanh nghiệp làm cây cảnh. Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết trong quá trình Công ty Lâm đặc sản Phú Yên khai thác cây rừng tự nhiên, công ty này được Sở NN&PTNT Phú Yên hợp thức hóa để tăng số lượng cây được phép khai thác bằng việc liên tục điều chỉnh giấy phép.

Trao đổi với phóng viên, ông Lộc cho rằng Sở NN&PTNT Phú Yên cấp phép khai thác cây rừng tự nhiên trên diện tích được khai thác trắng trước khi có văn bản cấm khai thác của UBND tỉnh. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi: “Vì sao sau khi UBND tỉnh đã có văn bản cấm khai thác, Công ty Lâm đặc sản Phú Yên vẫn tiếp tục khai thác, mua bán cây rừng tự nhiên mà Sở không có sự điều chỉnh?”, thì ông Lộc nói: “Chắc họ khai thác hết rồi. Sở sẽ cho kiểm tra lại; nếu chưa khai thác hết, chúng tôi sẽ xin ý kiến UBND tỉnh để điều chỉnh”. Trong khi đó, một cán bộ Cảnh sát môi trường Phú Yên bức xúc: “Lẽ ra khi có chủ trương cấm khai thác của tỉnh, Sở NN&PTNT Phú Yên phải kiểm tra, điều chỉnh ngay; không để cho việc khai thác, mua bán diễn ra ngang nhiên, trái với quy định của tỉnh như vậy”.

